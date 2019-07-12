美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士、台大國發所教授杜震華。（圖／取自臉書）

美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士、台大國發所教授杜震華於7月10日在臉書發表文章指出，他身為一位經濟學教授，照理說應該支持具有企業經營經驗與國際觀的郭台銘，但他卻支持韓國瑜，讓不少朋友驚訝。接著杜震華娓娓道來他為何支持韓國瑜。

杜震華直指，郭董強調人工智慧、現代科技，但不是人人都有能力去寫程式，去加入科學園區變成科技新貴；多數人還是要去飯館、飲茶店、農田，一般公司行號甚至美髮美容店去辛苦地討生活。杜震華說，多數人的生活是痛苦的，對經濟數據是無感的，社會是不美滿的，到處是仇恨和敵視的。

而韓國瑜，杜震華說，他願意照顧庶民所有的行業，不會認為整車的香蕉比不上一丁點半導體，才會對所有產業一視同仁地去照顧、輔導，芸芸眾生可以被照顧得更好。

杜震華也舉例，庶民經濟也可以有高薪，看是否受到重視，有無良方讓它們「高值化」，例如美國的理髮業，隨便理個頭都是新台幣5百元以上，台灣卻百元店一堆。美容美髮業10年來的平均待遇是負成長2％，電子業平均待遇却成長了超過5O％！

杜震華說，經濟部2018年有「餐飲業科技應用推動計畫」，表面上好像對餐飲業很好，但除了造福了電子業之外，可以讓餐點更美味、服務態度更好、吸引更多客人嗎？眾多傳統庶民服務業對政府憤恨不已，外界難以得知。

而看到民進黨政府如何「卡韓」、「卡高」，杜震華最後說，面對國民黨可能敗選，韓國瑜才被迫「棄小信、全大義」之舉，杜震華說，他「心存感謝」！

(中時電子報)