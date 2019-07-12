Acer Nitro 5系列升級版，定價為3萬2900元至5萬3900元。（宏碁提供）

台北電玩展起跑的同時，宏碁也準備將於今（12日）起至8月11日期間，推出遍布全台北、中、南的暑期體驗活動，今天更邀請了網紅HOWHOW為活動揭開序幕，並擔任一日店長推薦宏碁的新品；為了一眾熱愛電競的學生所推出的Nitro及Predator一系列共10款電競筆電，全搭載了全新第9代Intel Core處理器，讓電競玩家這暑假投入更流暢、高品質的電玩世界。

全新的宏碁Predator掠奪者PH300為專門針對玩家而設計的電競筆電，Predator Helios 300核心配備包括全新的NVIDIA GeForc® GTX 2060或1660Ti GPU以外，還有現最新的第9代Intel Core i7 (9750H) 或 i5 (9300H) 處理器，搭載高達16GB的DDR4記憶體，最高更可升級至32GB、高速 PCIe NVMv SSD ，提供全力支援，共推出2款機種，售價分別為5萬9900元及5萬4900元。

另外還有好入手的Acer Nitro 5系列升級版，擁有沉浸體驗的15.6吋80％屏佔比螢幕，搭載第9代Intel Core處理器、最新NVIDIA顯卡、M.2 PCIe NVMe SSD硬碟，最高可搭載32GB DDR4記憶體以外，更均採Full HD IPS顯示器，定價為3萬2900元至5萬3900元。

今（12日)起至8月16日期間，買Nitro 5(A515-52G)，即送KKBOX90天體驗券；買Swift3、Swift 5送Acer x Hello Kitty牛仔筆電包；購買AIO產品，就送LiTV體驗券2個月；另還有好禮限時抽，只要購買搭載Intel Core處理器機種，登錄即可抽百萬Line Points點數、周周再抽海島之旅，而宏碁再推出Roadshow獨家好禮，包括買Acer產品即送Acer環保吸管；買Swift 1系列送Acer Day藍牙喇叭；買Swift 7(SF714-51T)送Acer無葉風扇；買Nitro全系列筆電及桌機送Acer 3C硬殼收納包。

(中時 )