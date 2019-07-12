陳璽安外型很有韓星味道。畢獅國際娛樂提供

陳璽安外型條件佳。畢獅國際娛樂提供

潛力新星陳璽安入選2019年度「全美十大華人傑出青年」，朋友都讚他是「企業家表率、企業家男星」，因為他得獎前，才在大陸演出幾部微電影、回到台灣又接演《遺失的1／2》，堪稱自帶商業腦的美男。由他擔任男主角新戲《遺失的1／2》將在台灣首播，雖然是首次挑大樑，但演技出眾，更與金鐘獎視后黃姵嘉有許多精采對手戲。

他戲中飾演大學講師，人生勝利組卻不苟言笑，也不善與人溝通，唯獨深情守護女主角，這角色和他私下熱情活潑個性相差大，需演出內在深層的狀態跟深情，對黃姵嘉飾演的蘇顔愛在心裡，又不能表達，覺得似曾相識又不敢相認，抑鬱數月的狀態讓他得了憂鬱症，但也很感謝許富翔導演及其他演員們的指導與體諒。

經紀人周彥彤回想與陳璽安的相遇十分奇特，兩人在飛往北京工作的機場排隊時偶遇，當下驚為天人，一時誤以為是吳尊或李棟旭，心想條件如此優秀又氣質好，一定早有經紀人。為免遺憾，還是互留下聯絡方式，沒想到一上機竟然又坐在同一排位置，於是開啟這段合作之緣。

陳璽安大學時期曾拍攝戲劇《剩女保鑣》，對表演工作產生高度興趣，因外型挺拔出眾，當時就被同學讚是韓風型男，走過校園都有女同學不禁對他行注目禮。繼演出幾支ＭＶ後，到加州大學和洛杉磯電影學院攻讀導演及表演學系。在學校時，已是風雲人物，許多星探看上他，希望他到華語影視圈發展。

陳璽安除了磨練演技，更將他的熱情投入影視產業，展現專業化、多元化經營能力，他和朋友在美國合資成立電影媒合公司，主要業務是推動亞洲電影到歐美參加各影展、協助亞洲國際電影節的籌劃，他說：「很想幫亞洲電影打出歐美市場，在國際影展露臉。」像是之前推廣明道電影就獲得不錯回響，在業界也建立好口碑。

(中時 )