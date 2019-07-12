由南區水資源局和民間合作的「東港溪水環境保護深耕計畫」，獲得水利署「民眾參與標竿案例獎」，是公私協力的範例。（潘建志翻攝）

由南區水資源局和民間合作的「東港溪水環境保護深耕計畫」，獲得水利署「108年民眾參與標竿案例獎」，是公私協力成功改善溪流畜牧廢水的範例。計畫是2014年從屏東縣新埤鄉開始，由民間和政府單位合作，遊說畜牧場做好廢水排放標準，回復溪水乾淨。

屏東縣東港溪流域居住32萬人口，卻養了52萬頭豬，還有雞、鴨、牛等畜禽，排泄物問題非常嚴重。為了改善水資源，藍色東港溪保育協會結合新埤鄉公所和和縣府環保局，成立畜牧業遊說團，針對鄉內養豬業者進行監督和勸說，巡查汙水排放，並鼓勵沼氣發電及糞肥再利用，減少汙染。

計畫非常成功，原本充滿豬屎的砂崙溪變得清澈，魚兒也都回來了；雖然過程中數度又有不肖業者排放廢水，讓溪水再度成為流屎河，魚兒也消失無蹤，但社區持續監督，要求業者不斷改善，成功案例也讓周邊的潮州鎮及竹田鄉跟進，推動遊說計畫。

潮州去年已經開始計畫，竹田鄉今年也跟進，未來還希望能推廣到更上游的內埔等鄉鎮，希望讓東港溪能成為和畜牧業和平共存，仍保持乾淨的河流。因計畫由公私協力合作成功，獲得今年水利署頒獎。

藍色東港溪保育協會理事周克任說，今年有20項計畫送審，共8項入圍5項獲獎，獲獎計畫都是公私協力。不過東港溪計畫不像其他計畫由公家單位發起、民間配合，而是由民間發起，在過程中也要和畜牧業者對抗、合作，可說是最艱難的計畫。

(中時 )