蔡英文總統出訪加勒比海，12日凌晨公布在美國紐約的相關行程，預計將出席友邦駐聯合國代表歡迎酒會、出席台美企業高峰會，並將與哥倫比亞大學學者進行閉門座談，行程中也將會見美方政要和通話。

「自由民主永續之旅」訪團預計在台北時間12日凌晨3點，美國當地時間11日下午3點抵達紐約，總統府發言人黃重諺也公布此行在美國行程。預計在下機後先抵達飯店 Grand Hyatt New York。

紐約時間18時30分出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，地點選在外交部駐紐約辦事處，

這是我國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見。

美東時間12日上午11時應邀出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，會議將由USTBC主席暨NASDAQ董事長 Michael Splinter擔任主持人，包括美光、花旗、GE、康寧等重要級美國企業領袖出席。

14點30分與哥倫比亞大學Andrew Nathan教授等學者、相關領域學生閉門對談（地點在哥倫比亞大學），蔡英文總統離開前會接受媒體簡單訪問；17點30分出席貴賓酒會；19點與主流暨僑界人士晚宴。

美東時間13日上午8點30分與台灣留學生於中央公園見面並一起健走，期間，總統也將接見多位美方政要，並安排與美方政要通話。

(工商 )