高市三民第二分局鼎金所警員陳英傑，日前接獲一名高姓女子請求協助，她表示其所飼養的巴哥犬失蹤了，經多日協尋，警方發現巴哥犬遭好心路人誤認棄養流浪犬隻收養。當巴哥犬能再次回到主人懷抱，飼主高姓女子非常感謝警方積極作為，讚許鼎金所同仁的高效率及為民服務的精神。

今年6月間，高姓女子所飼養的巴哥犬名字叫「派大星」，私自離家遊玩卻未返家，飼主高姓女子發現狗狗不見外出尋找未果，急忙跑到鼎金所請求協尋，警員陳英傑受理後，先安撫她情緒，隨即派遣巡邏警網於周遭協尋，陪同飼主道住宅周遭調閱監視器。

隨即發現派大星遭不明路人拾獲帶走，經警方數日來堅持不懈地尋找，終於發現拾獲人住處。經調查，拾獲路人為一名陳姓婦人，稱當天看巴哥犬疑似走失，見該犬身上無任何項圈飾品，立即帶往動物醫院掃描晶片，亦未發現該犬隻有登載晶片內容，認為該犬為棄養流浪狗，而帶返家照顧。

警方告知陳姓婦人該巴哥犬確實是民眾走失犬隻，陳姓婦人立即陪同警方回本所將犬隻歸還飼主，向飼主高姓女子致歉，高姓女子見同樣為愛護動物同好，也向陳姓婦人致謝這幾天來對「派大星」的照顧。

鼎金所所長黃慶煌也呼籲，「毛小孩」是許多民眾的寶貝，可是愛牠就要好好看著牠，建議將掛上供識別的項圈或是植入晶片辦理登記，尤其是帶狗狗外出或散步時，一定要繫繩牽著看顧好，時時注意寵物的安全，以免發生走失或是釀成交通事故。

(中時 )