台北市長柯文哲至今還未宣布參選2020總統，前國民黨立委張顯耀直指，柯P選不選2020，才是蔡英文現在最擔心的事。

張顯耀指出，柯文哲8月就會做決定，參選的機率9成9以上，柯現在就是在做參選的準備，柯在2020扮演什麼角色？他認為，國民黨不同的候選人會影響到柯的布局，就是15日出線的那一位，。

張顯耀分析說，如果是「三腳督」，柯P出來參選，柯的角色會決定蔡英文總統能不能當選，這是第一個關鍵因素，也就是說，柯P選不選2020，才是蔡英文現在最擔心的事。等15日之後，蔡英文想的會是白綠合作，白綠合作，民進黨2020才有機會；白綠一旦分道揚鑣，蔡即使出訪美國10趟做外交之旅，贏的機會都很低，這是現實考量，因為選票就擺在那裡。

前立委鄭麗文在政論節目《少康戰情室】點出，柯P說現在幹嘛想選不選這個問題，柯P回答得太好了！時代力量竟跑出來說不支持柯，這就是在跟民進黨談判。時力憑什麼去跟民進黨要不分區立委，就是用總統會支持民進黨、絕對不會支持柯去討，這就是時力。

(中時電子報)