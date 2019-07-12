少子化、人口外移這在台灣已成趨勢，此現象在偏鄉更是顯見！當我們歡心和家人共同吃晚餐時，可能在社會的某個角落，一個阿公或阿嬤正孤獨地吃著簡陋的一餐！其實我們都能發揮我們的愛心，讓他們吃得開心、健康，感受到來自社會滿滿的愛。

一粒麥子基金會針對偏鄉長輩吃飯的問題，今年再度推陳出新與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作打造全台第一台「行動廚房」服務車，於10日在台東海端鄉新武部落第一個服務點舉行啟用典禮。

台東因地形狹長、山區部落偏遠，麥子自2002年開始提供送餐服務以來，更多看見許多偏鄉長輩無人備餐，即便自行備餐也都以非常簡易的方式果腹，甚至一餐當二餐食用，而獨居所衍生的心理問題也日益嚴重。為此，基金會積極連結資源補足缺口，希冀建構更完善的偏鄉送餐網絡。

2015年開始在7-ELEVEN把愛找回來公益募款及「好鄰居送餐隊」的協助下直到如今，已為部分的送餐對象加送平日晚餐及假日餐食，也添購兩輛送餐保溫車；並針對送餐路線拉太長之處設置「部落廚房」，就近製餐提供共餐及送餐服務；也首創「送餐便利屋」讓服務深入偏鄉，不只送餐更兼顧陪伴與生活支援。今年則把目標放在偏鄉中的偏鄉，送餐耗時或難以到達的村落，以機動性為佳的服務車來執行餐飲關懷計畫。

九十二歲獨居的余阿嬤，患有侏儒症外加退化性關節炎，嚴重的駝背僅能倚靠矮小的塑膠椅作為輔具代步，幾乎足不出戶的她頭一次參與共餐，對於能吃到廚師現炒的美食，直呼「太豐盛、太好吃了！」久未露面的她一邊吃一邊跟久違的族人聊天，十足感到非常新奇與開心。

八十二歲的余阿公10ˋ攜帶老伴盛裝出席這場盛會，他有感而發代表族人獻上無比的感謝並分享行動廚房自六月中旬試煮期間每週兩天上來提供服務的心情感受。他表示過去特別在白天，他和妻子老老相伴，兒子出外工作，兩人用餐非常簡單，生活很平淡也很寂寞，可想而知其他獨居老人的內心更形孤單。自從行動廚房開始來服務，他和妻子每天就很期待這兩天走出家門，跟大家一起聊天、唱歌和吃飯。「很滿足！」是他此刻的心情。

麥子不僅在新武部落提供「行動廚房」外，日前也已找著當地一戶人家願意補足其他三天的餐食設立「家庭廚房」，就近邀請住在附近的弱勢長輩或身障者到家裡用餐，形成在午餐或晚餐一同上桌「作伙呷飯」的「伙伴」。這筆經費依舊來自7-ELEVEN把愛找回來公益募款的善款資助設立，去年已在花蓮卓溪鄉崙山部落先行提供服務；面對同樣有偏鄉送餐問題的花蓮，預計下個月第二台「行動廚房」也要在花蓮縣開啟服務。

爐具、煎台、烤箱、電鍋、冰箱、收納櫃、水槽等您能想像的廚房設備，全在這一台客製化的餐車裡一應俱全,由擁有丙級證照的廚師料理佳餚。（圖取自活動官網）

(中時電子報)