夏天熱呼呼，殊不知也是過敏原爆發！中山醫院家醫科陳欣湄醫師表示，34度高溫、80%濕度的天氣，不但讓「黴菌」、「塵蟎」過敏原生長快速，「長時間待在冷氣房」與「頻繁進出室內外造成的溫差」，都讓上班族過敏反應被多重啟動，難怪近期過敏就診人數也上升1-2成。

醫生表示，「過敏原」和「外在刺激物」是引發過敏性鼻炎最重要的原因，尤其「黴菌」和「頻繁冷熱溫差」更是夏季過敏的主要原因。

根據調查，塵蟎、灰塵是過敏族群最常對抗的過敏原。但醫師提醒，高濕、高溫的環境下，黴菌更是夏季上班族過敏的主因，尤其近80%的成人過敏族至少對一種黴菌過敏，上班族要特別當心。黴菌喜歡在陰暗處生長，包含廁所角落、陰暗儲藏空間、茶水間，辦公室每個座位區一立方公尺可能就有近1,000隻黴菌飛散，無時無刻誘發過敏發生！

研究表示，室內外溫差只要超過7度，就容易引發過敏性鼻炎。然而上班族普遍每天待在26°C的冷氣房超過10個小時以上，當出門跑業務、中午外出用餐、甚至如廁頻繁進出冷氣房，每天至少有8次以上的觸發機會。每次冷熱刺激都會啟動過敏反應，引發體內發炎現象，久而久之還會產生外觀、專注力上的變化與影響。

醫師提醒，考量成人相對於孩童，較少積極採取抗敏對策，因此在夏日是成人過敏好發的時節點，醫師提醒更不可以掉以輕心，抗敏沒有休息天。而為了讓上班族有更簡單、便利的解決方式，醫師提出「內在調整體質」、「外在清潔保暖」作為盛夏抗敏二大方法。

(中時電子報)