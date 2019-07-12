◎中國時報

●「若是我當選總統，第一個查賴正鎰的稅！」國民黨總統參選人郭台銘昨天到桃園與民眾座談，自爆曾因房地產問題，與全國商業總會理事長賴正鎰結下梁子，還說賴就是要炒房地產，才會反對他，郭當場放話還要民眾拍手附和，讓在場者面面相覷，交頭接耳笑說：真是選舉史上頭一遭，「還沒當總統，就公然恫嚇要整肅企業家，未來選上，小老百姓不是要當啞巴嗎？」

●教育部「準公共幼兒園」政策8月1日起全國實施，到7月10日累計簽約數達1033園，占所有符合簽約資格園所2325所的44.4％，增加10.6萬個平價教保機會，不過，6都及新竹縣市的私幼收費普遍很高，符合簽約資格的相對少。

●蔡英文總統「自由民主永續之旅」昨啟程前往加勒比海友邦，預計台北時間今凌晨3點抵達美國紐約，由於國民黨總統初選結果即將出爐，蔡英文總統亦「有所準備」，發言人隨行，隨時都可重炮出擊，隨訪的立法院副院長蔡其昌、綠委趙天麟都曾擔任過蔡的發言人。

●自李登輝、馬英九時代起，在大選前赴美，是連任的必經之路。蔡英文總統昨天啟程出訪加勒比海友邦，在台北時間今天凌晨3點抵達紐約，這也是繼馬英九2013年之後，時隔6年，我總統再度踏上被視為除華府外，過境美國規格最高的紐約，且全程公開，蔡將在紐約參與僑宴。

◎旺報

●美國聯準會（Fed）主席鮑威爾10日（台北時間）晚間在國會證詞中指出將針對經濟增長「亂流」採取「適當行動」，這段被市場視為Fed近期最強降息訊號的談話，讓外界認為Fed的降息已經近了。全球股匯市也因此大為震動，不僅美股、亞股聯袂上揚，人民幣兌美元匯率也跟著大漲；分析人士指出，一旦Fed果真降息，則人行屆時會不會跟進，已經成為全球市場最關注的焦點。

●美國聯準會（Fed）主席鮑威爾再度發表暗示「降息」的言論，全球股匯市為之躁動不已，事實上，這個訊息不僅意味著全球資金流向即將有變，在中美即將重啟貿易談判之際，Fed的動向與中美談判進展的聯動，則是一個不能不注意的重大變數。

●路透最新季度調查結果顯示，在中美貿易摩擦懸而未決、內外需走弱下，2019年大陸經濟增速將呈現前高後低走勢，全年經濟增速將放緩至6.2%，接近大陸政府設定的6%至6.5%增幅的底線，為近30年來的新低。

●大陸財政部部長劉昆10日在義大利米蘭一個會議上表示，大陸政府有信心能夠保持經濟增長在6%至6.5%的範圍內。劉昆還指稱，保護主義可能會損害全球經濟增長，中國將繼續促進世界貿易組織（WTO）和20國集團（G20）等多邊組織的作用。

◎工商時報

●大立光11日公布第二季財報，受惠於營收規模擴大，單季毛利率季增5.4個百分點、直逼70％大關，稅後純益季增30.1％、EPS為48.84元，累計上半年獲利也比去年同期成長21.9％，EPS達86.51元，繳出不錯的成績單。

●美國聯準會（Fed）幾乎篤定於7月降息1碼！Fed主席鮑爾11日持續第二日在國會作證，繼前一日他釋出本月底降息的強烈訊號後，緊接著公布的6月會議紀錄也與鮑爾的證詞相呼應，內容提到Fed官員鑑於美國經濟前景疑慮加深，支持近期內降息維持擴張動能。

●環保署11日宣佈新版空氣品質標準，趕在年底前正式上路，針對包含PM10、二氧化氮、二氧化硫等污染物，排放標準最高加嚴70％，粗估全台1.3萬家燃煤工廠如發電廠、煉鋼廠等，或擁有工業鍋爐排放大戶，將首當其衝。

●中美科技摩擦有趨緩跡象，川普政府繼日前放寬華為禁令後，美國內政部也確定中國無人機大廠大疆創新符合安全標準，沒有數據外流情事，並將使用大疆的無人機進行森林勘查等任務。

(中時電子報)