蔡英文抵達紐約 美方禮遇通關 04:462019/07/12 工商 崔慈悌 、紐約隨團 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美方派出前導車為訪團開路(崔慈悌攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文出訪加勒比海友邦，在美東時間11日下午3點抵達過境地點美國紐約，美國在台協會主席莫健、駐美代表高碩泰等人親上專機迎接蔡總統，美方也給予訪團在機上查驗通關的禮遇。 蔡總統「自由民主永續之旅」，經過將近15個小時的飛行，抵達紐約甘迺迪機場，由美方查驗人員上專機為團員統一辦理通關，美國警方也派出前導車為車隊開路。 蔡總統抵達紐約後第一個公開行程，是出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，地點在駐紐約辦事處，這也是我國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見，並進行公開活動。 (工商 ) #紐約 #蔡總統 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 英媒披露：匯豐銀行暗地陰華為 11:352019/07/08 財經 美國升級烏克蘭港口以適應美國軍艦 19:162019/07/08 軍事 蔡英文自稱台灣總統？府：非正式文書但並不為過 19:302019/07/08 政治 美國對台軍售 楊潔篪表示中方堅決反對美國售台武器 21:402019/07/09 兩岸 蔡英文稱他們都怕我 網友：嚇死了 00:012019/07/10 政治 傅學鵬母辭世 蔡總統致祭 04:102019/07/10 地方新聞 蔡總統過境美國難有大突破 04:102019/07/11 論壇廣場 社論－中共代理人帽子，辣台妹血滴子 04:102019/07/11 時論廣場 蔡英文偷天換日 04:102019/07/12 時論廣場 出訪不忘與網紅合作 府：讓國人了解政府努力成果 02:222019/07/12 政治 政治熱門新聞 張顯耀：蔡英文現在最擔心的是他選不選 - 政治 被控韓黑變郭粉 黃光芹急刪文後重貼她與5參選人合照 - 政治 - 中時 一個經濟學家的抉擇 為何挺韓國瑜 - 政治 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ - 政治 藍軍總統民調大戰 專家：最慘烈戰役是在周末 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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