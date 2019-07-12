總統蔡英文出訪加勒比海友邦，在美東時間11日下午3點抵達過境地點美國紐約，美國在台協會主席莫健、駐美代表高碩泰等人親上專機迎接蔡總統，美方也給予訪團在機上查驗通關的禮遇。

蔡總統「自由民主永續之旅」，經過將近15個小時的飛行，抵達紐約甘迺迪機場，由美方查驗人員上專機為團員統一辦理通關，美國警方也派出前導車為車隊開路。

蔡總統抵達紐約後第一個公開行程，是出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，地點在駐紐約辦事處，這也是我國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見，並進行公開活動。

(工商 )