暑假到了，來日本玩玩吧！高知縣為四國地區唯一完全面向太平洋側，近來搭配觀光列車之旅，由高知站出發往東的土佐黑潮鐵道，每日兩班太平洋景觀列車，一望無際的太平洋及沿線多處絕景值得探訪。世界唯一法國官方認定「莫內花園」、日本三大鐘乳洞「龍河洞」、宮崎駿魔法少女世界「伊尾木洞」、漂浮在太平洋上的絕景咖啡廳「Sea House」，以及人文景點手提燈籠賞浮世繪「繪金藏」

北川村莫內花園。（圖取自活動官網）

「北川村莫內花園馬摩丹」位於土佐黑潮鐵道終點奈半利站，法式庭園風格有如調色盤繽紛多彩，夏季盛開的藍色睡蓮更是忠實重現莫內睡蓮畫作。四月紫藤花、五月玫瑰拱門、六至十月睡蓮、秋季落羽松、冬季彩燈節，一年四季都精彩可期。

伊尾木洞。（圖取自活動官網）

「伊尾木洞」為300萬年前沈積在海底的洞穴因造山運動浮出地表，洞穴內佈滿原始生物及蕨類，被指定為國家天然紀念物，亦為知名能量景點。附設巴士停車場，徒步五分可達。洞內氣溫舒適適合夏季避暑，團體亦可免費租借雨鞋。

Sea House太平洋絕景咖啡。（圖取自活動官網）

網路上爆紅打卡景點，太平洋絕景咖啡廳「Sea House」提供和洋式餐點，一樓和式座位40席平日接受團體預約，浩瀚太平洋絕景盡收眼底，傍晚賞夕陽聖地。身銀河系。

「繪金藏」為江戶時代歌舞伎場景浮世繪。（圖取自活動官網）

「繪金藏」為江戶時代歌舞伎場景浮世繪，巨型六米四方屏風畫陳列於暗示內，須提著燈籠於微光中欣賞，有別於一般美術館賞畫體驗。館內附設繪師生平中文簡介，讓旅客在賞畫前可充分了解歷史典故。

(中時電子報)