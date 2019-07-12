推特驚傳當機 全球近7萬起災情 05:092019/07/12 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 推特標誌。(圖/Shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 推特今天驚傳當機，用戶無法上傳訊息，全球接獲近7萬起當機事件。 推特傳當機，災情集中在歐洲、北美及日本。(圖擷自downdetector網頁) 根據監測網路狀況網站DownDetector，台灣時間今天凌晨2時46分開始，推特出現將近7萬起當機事件，集中在歐洲、北美及日本。用戶想要登入推特時會出現「技術錯誤」的訊息。根據網站資料顯示，當機事件在凌晨四點左右解除，目前逐漸恢復正常。 推特公司（Twitter Inc.）證實，全球部分地區傳出當機，一些用戶無法上傳訊息。推特發言人表示，正在調查登入上傳推特內容遇到的問題。 文章來源：推特驚傳當機 (中時電子報) #用戶 #推特 也許您會感興趣 推薦閱讀 欠8000多萬 瓏豐水產驚傳倒閉 04:102019/07/08 地方新聞 《塑膠股》驚傳污染，台塑美國恐遭罰50億元 12:162019/07/08 財經 《塑膠股》德州廠驚傳排污恐罰50億元，台塑回應了 15:402019/07/08 財經 美導彈防禦局高空觀測噴射機曝光 川普發推炫耀 23:432019/07/08 軍事 75歲秦沛驚傳中風住院 女兒回應了 15:332019/07/09 娛樂 陸駐美大使辦推特 與美網友搏感情 04:092019/07/10 話題觀察 陸駐美大使 開設推特帳號 04:102019/07/10 兩岸要聞 踢鐵板！川普在推特上幹這事 法院判違憲 14:432019/07/10 國際 LINE MUSIC強勢登台 30天免費體驗月費149元起 16:022019/07/10 科技 做副業被上司抓包 他神回應網笑歪 19:422019/07/11 日常 國際熱門新聞 永遠的老二！哈利這事讓黛妃好擔心 - 國際 加國櫻桃切開白蛆狂蠕！港人嚇壞美躺槍 - 國際 北韓火星15 射程涵蓋美全境 - 國際大事 - 中國時報 美擬組聯盟護航 點名自衛隊 - 國際大事 - 中國時報 推特驚傳當機 全球近7萬起災情 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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