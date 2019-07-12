推特今天驚傳當機，用戶無法上傳訊息，全球接獲近7萬起當機事件。

推特傳當機，災情集中在歐洲、北美及日本。(圖擷自downdetector網頁)

根據監測網路狀況網站DownDetector，台灣時間今天凌晨2時46分開始，推特出現將近7萬起當機事件，集中在歐洲、北美及日本。用戶想要登入推特時會出現「技術錯誤」的訊息。根據網站資料顯示，當機事件在凌晨四點左右解除，目前逐漸恢復正常。

推特公司（Twitter Inc.）證實，全球部分地區傳出當機，一些用戶無法上傳訊息。推特發言人表示，正在調查登入上傳推特內容遇到的問題。

(中時電子報)