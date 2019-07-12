國民黨民調第4天，勝負風向已出現。前立法院長王金平11日晚間與高雄市長韓國瑜不約而同出席高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，兩人互動頻繁，並與韓國瑜敲定下次見面時間，而原先表態參選到底的王金平，11日卻表示「以後再說」，王金平是爭取結盟機會，還是待價而沽？引人聯想。

據香港媒體《中評網》分析指出，國民黨初選民調14日才結束，參選人之一的周錫瑋9日卻爆「第一名跟第二名的差距很大」，11日也傳出民調外洩疑雲，加上韓國瑜呼聲仍最高，王金平態度改變是否與這些風向有關？

王金平11日出席高雄市義消顧問團餐會上台致詞時，韓國瑜在台下認真聆聽，王也祝韓國瑜心想事成。王離去時被問到韓王是否有可能結盟？王金平四兩撥千金表示韓國瑜知道他要來，「他在樓下等我」。還透露寫筆記是因為兩人另約見面，喝小酒餐敘。

王金平最近在全台造勢，「金平之友會」遍地開花，他辦過的餐會加總已吃掉上千萬，動向讓人霧裡看花。不過最近表明參選到底的王金平，11日被問到是否還要繼續選，卻表示「以後再說」，是真的態度軟化，還是因剛與韓國瑜同台不想弄得太僵。而王金平與韓國瑜敲定下次見面的時間，應該就是初選出爐後，到時他與韓見面是爭取結盟機會，還是待價而沽？有待觀察。

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(中時電子報)