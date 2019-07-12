雨炸高雄!他拍了新舊馬路 一比對秒打臉韓黑（影/中天新聞）

韓國瑜上任以來，市府團隊清淤鋪路，成績有目共睹，但還是有不少網友刻意造假淹水P圖要來黑韓。所以，近日只要高雄一下大雨，韓家軍們就立刻出動，到現場實拍或是直播，為的就是要闢謠，讓大家看韓國瑜市府團隊用心努力成果。

中天新聞報導，只要高雄一下暴雨，熱情的韓家軍就會趕緊出門巡視，從被韓市長整治過的馬路等地方觀察，到底和前朝有什麼不一樣。影片中有民眾在楠梓區、左營區、仁武區等拍影片，解說畫面右手邊看到的馬路是還沒有重新鋪過的馬路，「也就是所謂的陳菊時代的」，而畫面左手邊的馬路是韓市長上任以後，重新鋪過的馬路，經過原PO拍攝的影片可以看到，平整vs.坑洞的大落差非常明顯。

就是不忍心再看到韓國瑜再被潑髒水黑了，韓家軍一到下雨天就會出門拍下沒淹水或是路面依舊無坑洞的證據。還有韓粉遇到巡路承包商正在巡視，上前詢問他們感想，表示現在新鋪的路面遇到下雨天時，仍可以保持很漂亮的模樣（指無水坑洞），這些高雄的改變，讓在地區民最有感。

影片一被PO出，許多網友見了表示，「事實會說話！韓團隊讚！」、「現在高雄不是淹水而是水退超快的啦！」、「我們岡山區的路也變好騎了」、「我是高雄人，路竹岡山以前只要下大雨，坑洞馬上出來，現在的韓市長做有品質又有效率的事」、「高雄有兩種路：1.韓國瑜路 2.陳菊路」、「1450:韓國瑜毀了一下雨就變5000個坑洞的高雄藝術」。不過，也有人怒說，「會黑的還是裝瞎看不到」、「綠色民意代表，不要用有色的眼光在檢驗」、「建議調路口監視器畫面，更具說服力，否則黑韓者還是會不斷播送淹水畫面，即使水很快就退了」。

(中時電子報)