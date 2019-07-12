「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)從去年11月就沒有打過一場球了，目前聯盟各隊進入補強模式，但為什麼沒人收留甜瓜呢？老隊友畢拉普斯(Chauncey Billups)解釋這是心態問題，「他只想每場出來砍30分。」甜瓜必須要放下自己進攻端的堅持，改當綠葉球員。

畢拉普斯在ESPN上說：「看到他這樣我很難過，甜瓜(金塊時期)是個好隊友，他從不錯過練球。我告訴過他本人，他不必每場砍30分，因為不用那麼多。有時候他只得20分左右，我們贏球了，但他會很不爽。如果他得了30多分，我們輸球了，他還會設法鼓勵其他隊友。」

雖然說得比較婉轉，其實畢拉普斯的言下之意就是甜瓜滿腦子只想砍分，不管球隊輸贏，能飆分他心情就好了，這樣還算是好隊友嗎？畢拉普斯說：「他目前沒有球隊的原因就是他還沒放下，他必須要心甘情願退居替補來全力幫助團隊。」

甜瓜上季在火箭只打了10場，擔任替補場均13.4分，其中一場飆出28分，但火箭那期間只有4勝6敗。前年他在雷霆仍是先發，場均16.2分，整季最高僅29分，其實他已經很久都砍不到30分了。35歲的他未必還想每場飆分，只是他本來就是進攻型的球員，這是他唯一能貢獻球隊的方式。

(中時電子報)