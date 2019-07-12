鴻海前董事長郭台銘昨（11日）接受專訪，面對國民黨初選民調議題，郭台銘坦承初選始終處於不利的地位，並表示「過去沒有想過要脫黨參選，但因國民黨初選民調顯然有問題，他要等到下周一看高雄市長韓國瑜的回應，他再來回應」。有媒體認為，郭台銘的這句話似乎為脫黨參選留了伏筆。

郭台銘昨晚接受政論節目的專訪，對於國民黨初選的問題，郭首度表示，民調始終處於不利位置，過去沒有想過脫黨參選，但面對民調顯然有問題，要等到下周一看韓國瑜怎麼發球，他再來回應。他一定拚到最後一刻。

據港媒《中評網》報導，郭台銘直言，當初決定參加國民黨初選時，有人建議獨立參選，但因想到父親一輩子是國民黨，且國民黨又是台灣安定力量，因此沒有想過這個議題。但是面對國民黨初選民調，顯然有問題，要他等到下周一看韓國瑜怎麼發球，再做回應。他一定拚到最後一刻。

而被問到和前立法院長王金平合作議題，郭台銘認為，他最缺陸軍，王金平將是大選中最重要的人選；至於未來是否會和台北市長柯文哲合作，郭台銘直白表示，「我們沒有接觸」。郭台銘稱，一切都等下周的結果再說。得知消息的網友表示，就是輸不起嗎！

(中時電子報)