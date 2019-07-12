PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團創辦人郭台銘，昨日（11）受節目訪問，對高雄市長韓國瑜「溫情喊話」，盼他好好思考留守高雄、為藍營創造「三贏」，甚至說出「就算大哥拜託你」，引各界譁然。藍營支持者直言，當初高喊「不接受徵召」的是他，緊接藍媒倒戈、對韓不斷抹色又狂罵《中天》，殊不知，在藍營支持者心中，韓與《中天》都是九合一大選的功臣；砲打韓與《中天》，形同殺功臣。

郭台銘昨日接受政論節目訪問，對韓國瑜喊話：「國瑜兄，國瑜老弟，我想我們大家的出生都差不多，都是在國家命運風雨飄渺之際，您今天能夠把1124這個高雄贏回來，把這個國旗在南部站起來，您的功勞，歷史上無人可及。」後籲韓好好思考幾天，與自己合作，以求高雄、立院、中央三贏，「您就贏了大選總統，台灣何去何從？」

不僅如此，郭台銘更說道：「就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔；台灣的未來，在我們共同的肩上。」

對此，網友在PTT論壇發文，直言：「回憶一下啦！郭是自作孽好嗎？大概內容由先到後——高雄手帕會開始，很好的樣子；郭賣水果，很挺的樣子；香港再見面，巧合還刻意？韓出訪美國，郭：不能光賣水果，四靠反駁；韓：老鼠拖鞋，天塌兩人頂，輕鬆多了；郭領榮譽證，「不接受徵召」；背後開槍，四點聲明變五點；杜紫宸楊秋興蔡正元，藍筆桿、藍媒轉向，接力賽嘴韓；開始4000萬酒店外遇私生子。跳過一大堆抹黑、抹紅、抹黃，近期還狂罵抹紅中天，操縱誰？」

該網友更痛批：「可是郭，您知道1124韓天是功臣嗎？你只是想選就想殺功臣，沒有1124的大勢，你會想選？這麼厲害2016為啥不選？第二名罵第一名也是可以，請學學朱，有點分寸。連沒證據抹紅、操控都能出自你的口，還好意思哭，喊誰是你兄弟！真的只是敗自己的支持率。」

最後，發文網友表示：「綠媒真的會捧你？真相都看不透！幕僚沒人敢告訴你？還是回頭是岸回鴻海當董事長，我是很期待你脫黨被綠媒虐！你要堅持，我只好爽過頭了。」

(中時電子報)