台南藝術大學音像紀錄研究所和六溪平埔協會合作，修復了數卷記錄部落活動的VHS、V8影帶，訪談拍攝2001年潘朝成的紀錄片中出現的人物，日前也白河六溪秦元宮廟口舉行夜間放映會。（劉秀芬翻攝）

蔡慶同展示V8和錄影帶原件，期許能在部落找到更多影像記憶。（劉秀芬翻攝）

廟口放電影並不少見，但如果放的是近乎報廢的錄影帶裡儲存的家庭記憶、村民過去的生活影像，就比較稀奇。台南藝術大學音像紀錄研究所和六溪平埔協會合作，修復了數卷記錄部落活動的VHS、V8影帶，日前於白河六溪秦元宮廟口舉行夜間放映會，村民現場興奮指認舊影片中親朋好友，也感謝南藝大為保存文化所做努力。

南藝大音像紀錄研究所和六溪平埔協會合作，日前於白河六溪秦元宮廟口舉行夜間放映會，村落老中青世代齊聚，觀賞在地紀錄片、90年代家庭錄像，以及近期村民受訪影片，今昔對比，場面懷舊溫馨。

南藝大紀錄所所長蔡慶同表示，影帶受潮、發霉或斷裂都有機會修復，影像不僅見證個人生命事件，亦是群體記憶的一部分，是珍貴的文化資產。南藝大師生希望藉此與村民一起同樂，共同推動庶民、在地記憶的重構與挖掘，認同影音檔案保存的重要性。

南藝大因地緣關係，師生對於六重溪平埔部落大武壠族的文化復振早有紀錄，2001年潘朝成的紀錄片《代誌大條—番親有來沒》便以此為主題。

18年後，南藝大蔡慶同老師採用「重返」歷史影像的方法論，依循《代》片裡出現的人事時地物，帶領「重返歷史影像工作坊」學員訪談拍攝，受訪對象包括曾在《代》片現身的部落尪姨陳秋葉、20年前學習牽曲的小學生，以及河東國小校長蕭敏華和學童們。

在六溪平埔協會部落營造員潘麒宇先生的協助下，南藝大還修復了數卷VHS、V8影帶，這次放映會也播映了這些畫面，90年代秦元宮恭迎觀世音菩薩的「鬧熱」、公廨祭祀情景重現村民眼前，轉眼20年，畫面中吟跳牽曲的孩童，如今已是「阿姨」了。

放映會上，村民們興奮地「指認」親朋好友，感慨時光飛逝，也為南藝團隊能找到這些古早的影像感到不可思議，而部落的小朋友無論是作為被攝者，或是參與映後座談，都表現的自信從容，唱跳牽曲、介紹傳統儀式的由來，讓人看到部落文化傳承的希望。

(中時 )