膝傷減緩的小威廉絲(Serena Williams)再度進入生化人模式，她在溫網女單4強像坦克車一樣輾過對手，即使現場有半數觀眾轉向支持史崔可娃(Barbora Strycova)，她仍被小威打得毫無招架之力，小威只用了59分鐘就以6-1、6-2獲勝晉級決賽。

小威第11度闖進溫網決賽，年齡為37歲291天，打破女金剛的最年長紀錄，並且馬上就要拿到傳奇的第24座單打金盃。「我感覺很棒，特別是經過近一年(傷痛纏身)之後，這表示我還是非常厲害的。」這次多打的混雙雖然沒贏，不過讓小威有效保持在競賽狀態。

小威的技巧很強，但令人畏懼的始終是她的力量，在小威的發球局裡，史崔可娃一接完發球立刻陷入守勢，被打得落花流水。甚至在史崔可娃的發球局，小威也能夠只憑力量的差距打出攻守轉換，全場5個破發點只被史崔可娃守住1次。小威最後用一記Ace拿下賽末點。

決賽對手是哈麗普(Simona Halep)，她也是長期被小威欺負的女將之一，過去兩人交手小威9勝1敗。哈麗普說：「我相信自己有機會打贏，相比以前，我現在有更堅強的心理狀態來面對小威。」去年小威就是在溫網決賽意外敗北，這給哈麗普帶來一點信心。

(中時電子報)