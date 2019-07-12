蔡英文過境紐約首站前往外交部駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，蔡英文表示，一方面感謝友邦為台灣發聲，讓台灣的聲音在國際上被聽到，同時也要讓國際間知道台灣對國際社會所做的貢獻。

蔡英文今天在駐紐約台北經濟文化辦事處公開接受媒體採訪，對於有美國學者建議將「台北」經濟文化辦事處改為「台灣」經濟文化辦事處，媒體詢問現階段是否可行？

蔡英文未正面回應，只表示，此次到駐紐約辦事處主要與友邦駐聯合國常任代表見面，一方面是要感謝他們，從過去、現在到未來，對於台灣在國際組織上、也就是聯合國相關事務上為台灣發聲，讓台灣的聲音在國際上被聽到，同時也讓世界知道，台灣對國際社會所做的貢獻。

她強調，外交工作需要長期努力與累積，這幾年台灣與美國無論在互動或關係發展上都有些進步，未來仍會持續努力強化台美之間的互動發展與夥伴關係。

媒體也詢問，有23個網路媒體刊載不利於蔡總統的報導，遭質疑是否有紅色勢力滲入？要如何預防？蔡英文表示，這是中國對台灣訊息戰的一部分，典型利用代理或是透過媒體製造假新聞與散播假新聞，造成台灣社會的對立與衝突，這對台灣民主是一個很大的威脅，這段時間以來，政府也一直在強化台灣民主的防護網。

她強調，同樣的事情也發生在其他民主國家，大家也都共同聚焦在民主防護網的建構，希望透過法律、政策，讓社會有一個很好的防護機制，不讓訊息戰或其他方法侵擾我們的社會，尤其是民主正常的運作。

至於國民黨總統參選人郭台銘昨天在蔡英文出訪前，曾拿著國旗帽到機場準備致贈給蔡總統，希望總統過境美國身上能有跟國旗相關的東西，由於訪團成員都有佩戴中華民國國旗與美國國旗並列的徽章，媒體也詢問是否覺得徽章比帽子好看？

對此，蔡英文則回應，「你們覺呢？我現在戴一個國旗帽是不是一個很奇怪的事情」，她認為徽章確實是蠻合適代表我們國家的東西。

(工商 )