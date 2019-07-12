近日LINE群組瘋傳台中市西屯福科路上一家自助洗車廠，有比基尼辣妹洗車，一台只要600元，並附上多張截圖，讓許多老司機開始尋找在哪裡？比基尼辣妹本尊在臉書上發文澄清：「不管給我多少錢都不會幫你洗乾淨的」。

老司機LINE群組瘋傳的比基尼洗車，本尊發聲了。（圖／翻攝自Facebook／小丁Ding）

照片中可以看到，一位身穿皮膚白皙的辣妹，穿著白色比基尼在清洗汽車擋風玻璃，引起許多老司機瘋狂，紛紛詢問洗車廠在哪裡？。

本尊發文澄清，照片是攝影作品，給再多錢也不會洗。（圖／翻攝自Facebook／小丁Ding）

不過，老司機後來都失望了，因為這位辣妹是女模「小丁」，她在臉書粉絲專頁上發文表示，其實這是攝影工作，上傳到群組後被亂傳「台中西屯600洗車」、「其實不管給我多少錢我都不會幫你洗乾淨的」。

網傳台中有比基尼辣妹洗車，引起老司機瘋找。

小丁曾因拍攝過洗車影片爆紅，2018年她穿著黑色比基尼、綁雙馬尾洗車，就被放到臉書社團爆廢公社上，因為臉蛋清純帶有稚氣感，常會做各種cosplay打扮，大方秀出臀部曲線，因而被封為「肥臀天使」。

(中時電子報)