PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團創辦人郭台銘，昨日（11）受訪時，對高雄市長韓國瑜「溫情喊話」，盼他留守高雄、為藍營創造「三贏」，甚至喊「就算大哥拜託你」。網友大表不解，直言郭自認要輸了才在那勸退，要講也該選前就講。網友更為韓擬好「台詞」，表示應建議郭去補選高雄市長，韓則全力支持、輔選，兩人中央、地方一條心，讓台灣更上一層樓。

郭台銘昨日接受政論節目訪問，對韓國瑜喊話：「國瑜兄，國瑜老弟，我想我們大家的出生都差不多，都是在國家命運風雨飄渺之際，您今天能夠把1124這個高雄贏回來，把這個國旗在南部站起來，您的功勞，歷史上無人可及。」後籲韓好好思考幾天，與自己合作，以求高雄、立院、中央三贏，「您就贏了大選總統，台灣何去何從？」

不僅如此，郭台銘更說道：「就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔；台灣的未來，在我們共同的肩上。」

對此，網友表示韓國瑜應這樣回：「為了黨內的團結及不要失去高雄，我推薦郭董學長去補選高雄市長，韓國瑜一定全力支持及輔選，我在中央你在地方聯手下一定能讓台灣更上一層樓。」更痛批：「奇怪！真不懂郭選輸了，才在那邊勸退是哪招，這些話應該是你出來選之前就要先講的吧？」

其他網友則紛紛回應：「舉雙手贊成韓國瑜這樣回」、「老實說現在叫民調第一的讓你，而且在媒體喊，根本認輸了」、「他的策略真的很怪 是死馬當活馬醫嗎？」「結果第一天是說，我絕對不接受徵召，也沒人要徵召你啊，開頭就直接電韓國瑜登場」、「在喚回藍營理性群眾啦，他在舖後路，無論最後換柱還是脫黨」、「韓若是這樣回，只會讓郭董再崩潰一次」、「郭董沒招了嗎？先是砲口向內，再來溫情喊話」。

(中時電子報)