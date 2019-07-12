面對勇士陣容如同天翻地覆的變化，勇士當家球星柯瑞接受《舊金山紀事報》專訪表示，「現在我是隊裡最老的球員，所以我必須繼續提升自己能力，我們陣容出現很大的變化，但只要我們凝聚成一個團隊，事情就會朝好的方向發展。」

勇士上季「五星戰隊」當中的杜蘭特、考辛斯分別跳槽籃網與湖人，「兩老」伊戈達拉和李文斯頓都被釋出，卻從籃網挖來明星後衛羅素，31歲的柯瑞頓時成為勇士全隊年齡最大的球員，讓他相當清楚自己以後肩膀上的壓力更沉重。

「說到伊戈達拉和李文斯頓的離開，他們兩個一直在做正確的事情，也一直擁有最高等級的職業素養，我必須向兩人表達尊重，」柯瑞說，「他們都擁有3次總冠軍，我更認為他們的油箱內還有很多油，以後對上他們很有趣也很奇怪。」

至於杜蘭特的離開，柯瑞充滿感觸表示，「我們一起度過的3年很特殊，我們連3年闖進總冠軍賽且摘2冠，所有人都在討論我們擁有的天賦，但這並不代表你能把這些揉合在一起，我對這段過程感到很驕傲，如今我們將重新去嘗試。」

柯瑞更是大力稱讚自己新隊友羅素，「羅素上季表現不可思議，他已經進化到一個全新等級，我和他之間雖沒太多私人互動，當年他剛進入NBA，有些人拿我跟他做出比較，他可以控球、傳球與投籃，相信我們很快就能產生化學效益。」

(中時電子報)