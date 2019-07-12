針對今年南韓向美採購F-35匿蹤戰機，北韓官媒不僅抗議此舉根本挑戰朝韓軍事協議，更痛批是要打開「侵朝大門」，更嗆準備好測試「特別武器」。

雖然北韓領導人金正恩與美國總統川普6月在兩韓非軍事區相見歡，但南韓總統文在寅被晾在一旁，去年金正恩與文在寅首次同樣在此地上演南北韓大和解的氣氛，如今早已不再。

路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）引述外務省旗下研究與諮詢機構「美國研究學院」（Institute for American Studies） 未具名政策研究主任的聲明表示，南韓當局在大談南北韓和解合作的同時，擴大向美採購武器「既魯莽也可悲」。

聲明表示，將有『隱形致命武器』之稱的F-35A運交至南韓，無疑是為了確保在區域鄰國的軍事優越性，特別是在朝鮮半島情況危急時，開啟入侵北方的「大門」，「我們別無選擇，只能開發並測試特別武器，以徹底摧毀南韓加強部署的致命武器」。

聲明還呼籲，南韓當局最好在一切太遲前趕快醒悟，繼續跟在美國後面亦步亦趨，只會粉粹兩韓關係有機會改善的荒謬幻想。

首批2架F-35A匿蹤戰機今年3月抵達南韓，今年預定還將運交更多架。南韓計畫採購40架F-35A，2021年將運交完畢。

(中時電子報)