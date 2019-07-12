發生於昨天午後的新北市坪林區上德村露營區溺水意外，今天（12日）清晨消防局持續沿溪搜尋失蹤的男子，於07時10分在營區靠近岸邊發現遺體，經由家屬確認身分為失蹤黃男，已將大體移至岸邊後，交由檢警單位後續報驗處理。

新北市坪林區虎寮潭昨天下午3時發生9名遊客在露營區旁玩水時，因地區降雨造成溪水暴漲，遭沖走及受困意外，其中3名大人及1名兒童共4人遭沖走，另有2名大人、3名兒童共5人受困溪中礁石，消防人員以繩索等救生裝備緊急搶救後，已將8人救上岸，仍有1名37歲黃姓男子失蹤，消防局人員沿溪岸並出動空拍搜尋未果，正在芬蘭出訪的市長侯友宜獲悉，隔海指示全力搜救，消防局今晨繼續搜救，無奈尋獲已是冰冷遺體。

新北市政府再次呼籲，請民眾戲水前務必應先注意相關公告標示，慎選戲水水域，倘遇特殊天候應立即主動上岸停止一切水域遊憩活動。

(中時電子報)