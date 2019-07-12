保羅確定離開火箭，跟韋斯布魯克互換東家了。(美聯社)

今年交易市場真的震撼不斷！《ESPN》權威記者沃納洛斯基12日突然爆料，雷霆確定把當家控衛「忍者龜」韋斯布魯克，送到火箭換回保羅，以及2024、2026年首輪選秀權、兩個首輪互換權，代表韋少重新要跟「大鬍子」哈登聯手了！

火箭老闆費爾蒂塔也出面確認這筆交易，「在上季結束後我就說過，我們永遠不會按兵不動，這筆交易讓我們變成更好球隊，我不喜歡失去保羅，但為了讓球隊更好，我們做了該做的事，哈登想跟韋斯布魯克一起打球，新球季會很有趣。」

自從先前保羅喬治自行提出交易申請，逼迫雷霆把他交易到快艇跟里歐納德聯手之後，韋斯布魯克就已不想繼續待在雷霆效力，如今隨著雷霆總管普雷斯蒂跟韋少仔細討論過後，總算找出韋少最想投奔的對象，那就是去火箭跟哈登會合。

哈登在2009年以選秀探花之姿加盟雷霆，隨後3年都跟韋斯布魯克合作相當愉快，直到2012年10月，哈登才被雷霆交易到火箭，隨後成為火箭一哥，近年卻跟保羅傳出不和謠言，如今能跟韋斯布魯克重新聯手，火箭或許能有新氣象。

原本傳出包含熱火、活塞與火箭等隊都對韋斯布魯克深感興趣，甚至熱火與韋少相互有意，如今卻被火箭徹底攔胡，火箭總管莫瑞也總算能對休士頓球迷有所交代，找來過去3季場均都拿大三元的韋少，也讓火箭今年休兵期沒有空手而回。

(中時電子報)