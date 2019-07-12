前立法院長王金平雖未參加國民黨初選，但動作頻頻，甚至有名嘴揣測王在等國民黨再次發生換柱事件，讓他有機會補上候選人的位置。對此，國民黨台中市議員冉齡軒向黨中央呼籲，國民黨要正視黨內的四個隱憂，否則不管誰出線，內傷都還沒復合，就馬上挑戰民進黨，將對國民黨非常不利。

資深媒體人邱明玉曾在友台政論節目上表示，王金平現在就是在等一個時刻，如果高雄市長韓國瑜在初選勝出後，聲勢有可能就開始下跌，那下跌之後再加上立委給王壓力，就有可能發生二次換柱事件。王陣營的盤算是這樣，但是大家都跟他們說，算計太多。但是當年的時空背景都已經不一樣了，很難發生同樣的情形。

據港媒《中評網》報導，冉齡軒對此表示，地方上早就有在盛傳國民黨2020可能會再度上演換柱事件，及鴻海前董事長郭台銘和王金平參選到底的傳聞，以及高雄市民對韓國瑜選2020的異議，以上這些都是國民黨面對2020的最大挑戰，如果國民黨不好好面對這四個議題好好處理，將會衝擊2020選情。

冉齡軒認為，王金平在政壇幾十年，運籌帷幄、人脈公關都是公認第一把交椅，國民黨不能沒有王，所以國民黨一定要好好跟王金平談談。而黨中央也要約束王和其他五位參選人，不能再做出傷害國民黨的動作，一定要讓這王和這六位在初選後，向外界展現團結一致的決心。

(中時電子報)