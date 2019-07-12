受西南風逐漸減弱影響，中央氣象局表示，今(12)日中南部雖然仍有降雨機率，但雨勢漸緩，其他地區為多雲天氣，午後有局部雷陣雨發生，其中北部、宜蘭地區及中部山區有局部大雨發生的機率。專家表示，週末天氣高溫晴朗，下週四(18日)有「熱帶系統」接近，目前不確定是否具「颱風」強度，需繼續觀察。

氣象局在《報天氣-中央氣象局》臉書PO出未來一週高溫示意圖提醒，「您所在的區域(開山里)未來一週天氣火熱，呼籲各位里民避免非必要的戶外活動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害」，更表示，未來一週各地普遍高溫晴朗，溫度在32至35度之間，而花東縱谷及臺東南側受西南風沉降影響，有36度以上高溫發生機率，體感溫度則可能到38至40度。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，週六至下週一(13至15日)「西南季風」逐日減弱水氣減少，天氣晴朗炎熱，西南部短暫降雨情況也減少，其他地區午後雷陣雨機率也降低，多侷限在山區。

下週二、三(16、17日)太平洋高壓增強，天氣穩定、晴朗炎熱，午後對流不明顯，下週四的天氣，得視「熱帶系統」的發展與動向而定，據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式模擬下週四地面圖顯示，「熱帶系統」已進入巴士海峽，是否已具有「颱風」的強度仍有「不確定性」。

吳德榮表示，模擬18日20時地面圖顯示，「熱帶系統」皆已進入巴士海峽，模擬的強度及位置不盡相同。(翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄)

【氣象】週五至週日鋒面北退遠離 高壓逐漸增強

(中時電子報)