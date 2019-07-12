良麵館的涼麵酸、甜、辣、香比例合適，爽口又開胃。（袁庭堯攝）

高雄酷熱的天氣，最適合來一盤低熱量、清爽、營養的涼麵。「良麵館」專賣涼麵，主打麵條每日新鮮現做，所有配料皆店內自製，淋上香麻辣椒醬汁，酸、甜、鹹完美比例的口感，堪稱一絕。

老闆蔡奇原原本在大陸和太太一同從事娛樂、餐飲業，孩子漸漸長大，他們深感陪伴的重要性，2年半前決定回到台灣、落腳高雄創業。

回台前，蔡奇原就已經著手準備涼麵事業，他花一年半的時間，研究醬汁和麵條，試過無數種大陸當地和自己研發的口味。當時，蔡奇原甚至確認辣椒油的產地品質，一人獨自騎著機車從貴陽出發，一路行經四川、甘肅、青海、新疆後翻越天山，再沿新疆北部邊境繞回甘肅、隴南、重慶回到貴州，全程12000公里。

良麵館招牌上寫的「一麵入魂」四個大字，象徵對涼麵的自豪與堅持。蔡奇原說，當他

試出最完美的醬汁比例時，那種感動記憶猶新，這四個字也警惕他永遠莫忘初衷。

蔡奇原自豪的就是店內自製的麻香辣椒醬，內含至少五種不同辣椒，依照特性煎焙而成，入口有辣感，但香味層次豐富，與麵條基底醬汁融合的恰到好處。蔡奇原的辣椒醬，許多不敢吃辣的客人，每次點涼麵卻都指定一定要加辣椒醬，才覺得夠味。

良麵館的涼麵口味有原味、雞絲、堅果、泡菜、綜合（堅果加雞絲）、優格等六種選擇，麵條強調每日新鮮製作配送，絕不含任何添加、防腐劑；雞絲、堅果、泡菜、優格、甚至是醬汁，全都是店內自製，強調自然新鮮。

店名：良麵館

地址：高雄市苓雅區復興二路53號

電話：0936381691

營業時間：上午9點至上下5時30分，售完為止

公休日：星期日

售價： 原味45元、雞絲65元、堅果65元、綜合75元、泡菜65元，加大多5元。

(中時 )