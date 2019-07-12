台大前代理校長郭大維被挖角，獲聘香港城市大學工學院長，並擔任李兆基資訊工程講座教授及校長資深顧問（資訊科技），任期從8月1日開始。台大教授擔憂，在年改及政府惡搞台大之下，未來還會有第二個、第三個、第四個郭大維被國外挖走。

香港城市大學昨天特別發新聞稿給台灣媒體，表示郭大維將從8月1日前往擔任工學院長。香港城市大學在這份新聞稿中特別強調自己的國際排名，2020年QS全球最佳大學排名中，城大名列52。2019年《美國新聞與世界報導》全球最佳大學排名，城大工程學科位列全球第15，在香港及台灣居首位。

台大過去經歷校長遴選風波，遴選委員會選出的新校長管中閔無法上任，導致副校長郭大維必須代理校長1年3個月，至教育部核准管中閔上任後才卸任。現在，郭大維確定到香港城市大學擔任工學院長。

對於這項消息，台大森林暨環境資源系教授袁孝維感到悲傷，她認為台灣高教人才外流，如果政府再不重視，最後將會像「潰堤一樣」，一發不可收拾。

袁孝維說，政府推動年改，大學教授的退休金被大砍，另身為龍頭的台大，在校長遴選過程中又被政府惡搞，高教環境這麼惡劣，有腳、有能力、有人挖的教授，將會陸續離開台灣。

袁孝維表示，國外挖角台大教授的行動早就開始，只是有人去了、有人不去，但他們因為知名度沒有那麼高，所以未被外界重視。香港城市大學昨天向台灣媒體發出新聞稿說挖到郭大維，顯然對於搶到這個人才相當引以為傲。更讓她擔心的是，未來台大還會有第二個、第三個、第四個郭大維被國外挖走。

(中時 )