他花146萬網戀長髮仙女3年 見本尊想跳樓（他花146萬網戀長髮仙女 見本尊想跳樓）

小心掉入網戀陷阱！浙江嘉興一名單身男子小明（化名）３年前想找個女朋友，於是在社交網站認識一名自稱小靜的「白皙仙氣美女」，深深被對方吸引，兩人很快確定是戀人關係，可是小明談了３年網戀，前後共花了32萬元人民幣（約新台幣146萬元），卻從未見過小靜本尊，直到在警局才見到小靜真面目，卻讓他當場傻眼。

小明表示，兩人確定戀愛關係後，睡前會合唱愛的歌曲、一起研究股市行情、彼此深情表白等，讓他覺得小靜是個完美女孩，但卻又講究「儀式感」，3年來，只要每個月14號都會要求520元（人民幣）、1314元不等的紅包。

小明在警局看見「小靜」的本尊竟是個中年男子，當場崩饋傻眼。（圖／中新社）

小明說，因認為男人要有擔當，都會盡力滿足小靜的需求，即使存款用完，也向會同事、朋友借給她，甚至在網路App借取現金，3年來欠下許多金錢，可是，雖然談了3年戀愛，花了那麼多錢，每次想約小靜出來見面，就會被以「生病住院」、「公司安排出差」、「房貸沒處理好」等理由拒絕，讓他逐漸心灰意冷。

由於欠債愈來愈多，家人覺不對勁，小明聽家人苦勸去報警，結果警方調查後，逮到一名黑龍江籍王姓男嫌。小明得知通知後，前往警局見「小靜」，卻發現網戀3年，讓他花掉３２萬（人民幣）仙氣女友，竟是個有啤酒肚、理平頭的中年男子，讓他相當傻眼。

(中時電子報)