網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

鴻海前董事長郭台銘參選國民黨初選後，爭議發言不斷，連選戰策略也讓外界霧裡看花，越看越花。對此，有網友看不下去，表示郭選戰主軸亂七八糟，自己EQ又低自走砲嗆人！一下子溫馨呼籲韓國瑜，一下子又說人家已經不理性！已經給郭特例參選了，還可以一直鬧，真的是政治巨嬰。

看到郭台銘近來的表現，網友kero2377於批踢踢發文表示，Ｘ！果凍越看越爆笑，一下子求饒，一下子噴人，這哪來的老番顛阿！選戰主軸亂七八糟，自己EQ又低自走砲嗆人！一下子溫馨呼籲韓國瑜，一下子又說人家已經不理性，你他Ｘ到底要戰還是要舔，搞得大家好亂啊！真的是越看越可憐，從第二天之後持續地在崩潰，要脫黨參選也不是這樣操作的好嗎！輸了就乖乖地走人啦，或乖乖地舔韓國瑜腳趾啦！在那邊講一堆沒用的屁話。

該網友更表示，是你自己要參加初選的還雞雞歪歪哩！已經給你特例參選了，還可以一直鬧，Ｘ！政治巨嬰郭台銘。昨天還在媒體上公開求饒，除了丟臉！還是丟臉而已！選輸了才在那邊講屁話要人家讓，笑死！今天又在那邊嗆人家捐錢，Ｘ！你自己要捐的怪誰，金主心態那麼嚴重！阿不就你給錢大家都要順著你？你把國民黨當鴻海在Ｘ？滾回土城啦！老番顛！

(中時電子報)