郭芷嫣臉書停格在7月7日，沒有新貼文。（翻攝郭芷嫣臉書）

昨遭長榮航空開除的郭芷嫣，她在罷工期間主戰，曾說「再給我10天，剃光頭、爬高台，罷工責任我願意扛」，更於罷工落幕後，在Line群組說要電爆中途落跑空服員、對機師餐加料，最終落得打包回家下場。她的臉書停格在7月7日，並被網友灌爆，留言「裝威裝到自己倒攤」。

郭芷嫣昨已打包回家，但她的臉書停格在7月7日哪篇回應徐姓機師的發文，吸引413人按讚或憤怒，更有1728則留言。有網友說，「誠心建議妳不要做空服員了 妳的個性、EQ都不適合，再做下去，妳痛苦，旅客在飛機上碰到妳，真的會嚇到」、「抗爭抗到自己倒楣也是挺猛的」、「一開始還聯合其他小公主們(空姐)言語霸凌機長；裝威裝到自己倒攤，哈哈」。

還有網友說，「怎麼辦，有截圖流出說妳要電爆中途落跑的欸，誰罷凌誰？」、「你不霸凌別人就不會被除掉啊，這麼愛霸凌啊」、「這位不就是說要剃光頭，罷工責任她要扛嗎？那光頭在哪？責任就是電爆其他選擇不再繼續罷工的人嗎？」。

另有網友勸她休息2年代表時代力量出來選，但馬上被網友打臉說，2年時代力量還在嗎?更有網友則是要郭好好休息，調整身心狀態，再出來找工作。

(中時電子報)