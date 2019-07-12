斗六市今年積極輔導推動「長青食堂計畫」，獲得雲林縣107年度社區評鑑特優獎的長安社區長青食堂11日成立，是全市第四個，緊接著還有榴中、十三、施瓜寮、深圳等社區將跟進成立。

長安社區原本就開辦關懷據點，位於萬年宮下方的社區活動中心，以往每星期供餐1天，有30名長者固定參與，開辦長青食堂後，平日5天都有供餐，參加共餐的長者更多達50人。

斗六市長林聖爵指出，營養均衡的供餐基準是一餐60元，衛生福利部及雲林縣政府補助每日1餐30元，斗六市定額補助20元，換句話說長者一餐只要花10元就能享用豐盛午餐。

林聖爵表示，除提供長輩用餐外，也希望長青食堂的開辦能刺激長輩走出家門，參與社區活動，也增加與人互動，有機會活動身體，又有朋友可以聊天，身心都健康，特別感謝社區志工無私的付出，讓家有長輩的子女放心出外打拚。

市公所表示，配合縣政府補助，長青食堂備餐人數達31人以上，公所再補助1名廚工薪資，其中每週供餐5日，每月補助新台幣1萬2000元；每週供餐4日是每月補助9000 元整；每週供餐3日每月補助6000元整。

(中時 )