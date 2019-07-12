蔡英文總統出訪加勒比海，11日傍晚在紐約出席「友邦駐聯合國常代酒會」時表示，台灣雖然不大，卻是國際社會中不可取代的一員。「我要很清楚的再說一次，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇」。也希望友邦在今年9月繼續在聯合國力挺我們。

蔡英文總統「自由民主永續之旅」今天過境紐約，她在出席酒會時感謝友邦代表的蒞臨，「也感謝大家熱烈歡迎我們來到紐約」。

她說，雖然與友邦駐聯合國常務代表在台灣已經見過許多次，但是，能在「自由民主永續之旅」途中見到老朋友和新朋友，相當開心。此次出訪，將前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞，「今天在這裡與大家相聚，真的很棒，因為沒有人比你們更適合與我們共享此時此刻了」。

蔡英文強調，友邦是台灣通往世界重要關鍵的通道。友邦的努力擴大了台灣人民的音量，使得全世界都聽見了我們的渴望。她很高興有機會走訪世界各地的友邦，促進邦誼，也和大家一起努力來實現聯合國的「永續發展目標」。

她強調，台灣雖然不大，卻是國際社會中不可取代的一員。我們可以為全世界的人道救援、醫療援助及防疫等，做出更多貢獻。

「我要很清楚的再說一次，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定我們邁向國際社會的決心。」。台灣的兩千三百萬人民本就有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾。

她要代表中華民國台灣政府及人民，感謝我們的友邦，不斷在各種重要國際場域為我們發聲。她也向友邦代表強調，台灣為國際社會貢獻的意願，因為你們的支持讓更多世人明白，也讓更多理念相近的國家站出來相挺我們。「

希望今年9月能再看到各位繼續在聯合國力挺我們」。

她說，台灣已經準備好、有意願、也有能力為全世界做出更多貢獻，讓我們一起落實聯合國的「永續發展目標」，打造我們想要的世界，迎向我們需要的未來。

今天出席的友邦駐聯合國常任代表，包括諾魯、宏都拉斯、貝里斯等，幾乎所有與我國有邦交的國家代表都出席。

(工商 )