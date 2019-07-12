PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲在各家民調中，多次獲得25%支持度，更對是否參選總統三緘其口，被藍綠視為2020不可忽視對象。身陷「兩岸一家親」等爭議，藍綠雙方初選又如火如荼，柯聲勢恐遭邊緣化。網友直言，如今形勢柯與總統蔡英文談和才是正解；否則在高雄市長韓國瑜出線後，蔡勢必傾銷「芒果乾」（亡國感），屆時毫無柯的選票空間。

網友在PTT論壇發文《什麼樣的局是柯文哲選的贏的局？》直言：「個人覺得，2020若是韓出來選，柯要選必須有必勝把握，不然，龜回去跟空心菜某種程度談和才是解。先講我超他X討厭菜，網軍一堆X的心機作弊又假掰。但現實是，韓如果壓過菜，2024反中勢力會沸騰到頂點，當年馬英九當總統覺青就猛帶方向，更何況韓國瑜當政？」

該網友指出，綠營主張韓國瑜與旺中、統派親近，故在韓當政後，「芒果乾」（亡國感）會空前暢銷，綠營勢必不斷緊抓這點打擊。在綠營的社會二分法下，想搶中間路線的柯文哲，絕對被壓制到熄滅，不可能有話語空間。

不僅如此，發文網友進一步分析：「如果2020還是菜，按照民進黨習性，正事不做一定狂酬庸，再派人放狗狂護航酬庸，還有總統第二屆要還金主人情債，到時候各種愛財團法案盡出，社會一定是討厭民進黨壓過芒果乾，中間勢力才有生長空間。2020柯就是應該組黨選立委，2022推市長接班人，2024才是挑戰大位。挑立委人選真是拖太久了，1124光環已經被時代力量佔了便宜，2020還要放著不自己用來推自己人，要浪費到什麼時候？」

其他網友則回應：「兩次立委補選證明，柯粉自主性極高，轉移困難，無法籌碼化」、「藍綠不管誰贏，柯的下個三年會很辛苦。民進黨會徹底毀滅他的政績，只要牽涉到中央，就卡到底，讓你沒有政績，順帶把人給徹底抹紅」、「阿伯2020跟2024只能擇一」、「其實柯all in，然後退休去看海是個不錯的選擇」。

(中時電子報)