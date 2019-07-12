原本在今年自由球員市場一開放，就跟馬刺達成兩年2000萬美元加盟協議的馬可斯莫里斯，如今確定將要為錢反悔了，因為他在12日跟《The Athletic》權威記者查拉尼亞確認不會加盟馬刺，而是改跟尼克簽下1年1500萬美元合約！

其實在NBA撕毀口頭加盟協議並非罕見，近年最著名的就是2015年夏天，原本狄安卓喬丹先跟獨行俠達成協議，沒想到卻因快艇出動豪華慰留團前往小喬丹在休士頓的家裡說情，結果小喬丹隨即反悔繼續留在快艇，也讓獨行俠傻眼。

只是當年狄安卓喬丹是為了人情而留下，如今馬可斯莫里斯卻完全看在錢的份上，畢竟馬刺只能提供1000萬美元年薪，尼克的出價整整多出了500萬美元，莫里斯當然放棄自己跟馬刺的口頭協議，就算被掛上「貪婪」封號也不在乎。

馬可斯莫里斯甚至把話說得很「漂亮」，他告訴查拉尼亞，「我必須做出這個艱難的決定，因為我要為了自己和我的家人著想，這並非針對馬刺，我相當尊重他們！」只是他的這番話，看在馬刺高層與球迷眼裡，不知道會作何感想。

(中時電子報)