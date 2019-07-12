民調顯示。（圖片翻拍自王浩宇臉書）

對於2020總統大選，綠黨桃園市議員王浩宇表示，這場選戰，時代力量將成為選戰最重要關鍵，只要時代力量繼續在總統支持上搖擺，最後的結果就是2020高雄市長韓國瑜當總統，沒有其他的可能。總統蔡英文真的快被時代力量立委黃國昌打死了。

王浩宇在臉書以「蔡英文，真的快被黃國昌打死了」為題表示，黃國昌最近三週對民進黨的狂K猛K、創造藍綠一樣爛的氛圍，有效分化了民進黨、時代力量支持者，但對蔡英文爭取連任極為不利。

王浩宇並貼出數據資料表示，以政黨來看，民進黨方面有73.9％的人支持蔡英文，5.4％支持韓國瑜、14.4％支持柯文哲，6.3%無法選出；國民黨方面為蔡2.8％、韓73.3％、柯11.2％，無法選出為12.7%；時代力量方面，有30.2％的人支持蔡英文、6.9％的人支持韓國瑜、55.3％的人支持柯文哲，7.8%的人無法選出；在親民黨，則是蔡0％、韓66.5％、柯22.2％，有11.3%無法選出。

王浩宇接著表示，最新的民調顯示，僅剩30.2%的時代力量支持度會在總統選舉投給蔡英文總統、高達55.3%會支持柯文哲。歷次的選舉，國民黨的基本盤皆達40%，只要時代力量繼續在總統支持上搖擺，最後的結果就是2020韓國瑜當總統，沒有其他的可能。

(中時電子報)