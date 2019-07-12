縣長徐榛蔚（左2）視察配電線路架空桿線地下化工程。（張祈攝）

縣長徐榛蔚（左）致贈飲用水給第一線工程人員。（張祈攝）

恢復花蓮最美天際線！配合花蓮縣政府縣道193線南段道路拓寬工程，台電推動配電線路架空桿線地下化工程，第一期工程從南濱抽水站至南海四街等鹽害、風害嚴重路段，總計2.5公里，工程預計下周五完工，接下來將由縣府接手鋪設瀝青路面，縣長徐榛蔚今視察施工路段，她表示，地下化不僅安全性提升，也有美化風景區景觀的作用。

台電花蓮區處長蘇建財指出，架空桿線地下化工程配合路燈、號誌燈、有線電視、固網等管線共同配合，目前管線皆已移除到路面下，目前正在拆除電線桿，2公里上百支電線桿預計下周五拆除完畢，施工期間不影響民眾、道路用電。

縣長徐榛蔚指出，除了路面拓寬外，也一併處理電路地下化、聯合排水問題，管線整理一次到位，降低天災造成電線毀損的機率，也還給花蓮193線最美天際線。

建設處長鄧子榆指出，193南段道路拓寬工程共分為兩期工程，第一期經費3.26億，自南濱抽水站到南海四街，目前第一期工程待台電地下管路工程完工後，進行瀝青路面鋪設，預計10月完工，第二期為6億3千餘元南海四街至花蓮大橋，目前也正規畫施工期程，接續動工。

(中時 )