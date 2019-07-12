客人青睞養惠素食的不馬虎態度，店家近年開始提供平價小火鍋，圖為100元的何首烏火鍋。（周麗蘭攝）

養惠素食的特色小菜，左起泡菜、臭豆腐、魯豆干。（周麗蘭攝）

斗南鎮火車站前中山路的「養惠養生素食」講究健康，特訂製全麥麵、紅蘿蔔乾麵，蔬菜涼麵只在夏季限量供應，酸酸甜甜的和風醬附帶一塊新鮮檸檬提味，吃飽也吃巧，不少熟客清明節過後就問「涼麵開始賣了嗎？」

店家原本從事外燴30多年，13年前改開素食店，湯類只賣養生湯、藥膳湯，店內麵條只用自製的全麥麵、紅蘿蔔麵，口感香又Q，做出的乾麵、湯麵都非常出色。

7年前店家首次推出蔬菜涼麵，訂製的全麥麵條搭配新鮮紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、甜菜根絲、濃稠芝麻和風醬，口感很紮實，為了提升和風醬的香氣，慎重附帶一塊香氣四溢的檸檬，讓客人自行擠汁調味，十分講究細節。

養惠素食的蔬菜涼麵夏季限量供應，每天50盒賣完為止，以保持和風醬新鮮。店家陳老闆表示，每年從清明節後賣到中秋節，清明過後就會有顧客詢問，每年涼麵開賣也會張貼公告。

客人青睞養惠素食的不馬虎態度，店家對提供「原味素食」越來越有信心，堅持只用蔬果、中藥材熬湯，絕不使用味精，近年菜單增加80元的臭豆腐泡菜鍋、100元養生蔬菜火鍋、何首烏藥膳火鍋、150元的麻油養生火鍋。

在該店吃簡餐5樣菜只要50元，外帶便當也是50元，25元的五穀粽也很受歡迎，共通點都是健康好吃的家常菜，非營業時間店門口一群歐巴桑蹲著洗菜、切菜，也是該店顧客絡繹不絕之因。

(中時 )