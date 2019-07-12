台南市1對小姊妹被父親不當體罰，就讀的幼兒園疑似早已知情，但卻未依兒童及少年褔利與權益保障法通報。市府社會局派員前往調查時，園方還意圖阻止，社會局將依兒少法對園方相關人員處最重6萬元以下罰鍰。

社會局日前接獲通報，指2名在幼兒園就讀的小姊妹被父親不當體罰後，隔日立刻會同多名社工及市府教育局、警察局等單位組成調查小組前往幼兒園調查。2姊妹到校後，園方為躲避社工調查，竟向社工謊稱女童當日未到校，還私下通知女童家屬從後門偷偷接走，意圖阻礙社工的調查。經社工積極追查女童的下落，確認2姊妹已被家屬接回家中，立即會同警員前往家庭訪視，當場發現2女童的背部及手腳都有體罰傷痕。

女童父親向社工坦承，平日他是2姊妹的主要照顧者，女童調皮不聽話時，都採體罰方式管教，已有悔意且願與社工配合及執行情緒控管、正向管教等安全計畫。社會局考量2女童家中另有其他照顧資源，已申請警政定期約制查訪；後續家防中心也會持續追蹤，定期家訪及校訪；同時，還依兒少法開立親職教育輔導的行政處分，強化女童父親的親職教養知能，社工也會持續與兒少建立關係，蒐集更多照顧資訊，密切注意2女童的照顧情形。

針對幼兒園疑似隱匿通報及阻礙社工調查，社會局家防中心主任蘇淑貞指出，由於該幼兒園違反兒少法未於知悉兒虐事件24小時內進行責任通報，該局將對園方相關工作人員進行調查，釐清通報責任後，後續將法移送行政裁罰會議裁處。

(中時 )