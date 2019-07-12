掛在本壘板後方屋頂上的機器主審。（美聯社資料照）

美職獨立聯盟大西洋聯盟正式端出「機器主審」了，這是他們跟大聯盟簽3年合約幫忙試行的新規則之一。機器主審就是透過本壘板後方的雷達來測定好壞球，打者對此反應較佳，畢竟成天都是他們在跟主審吵架。投手發現電腦對於偏高的球容忍度較高，人類主審通常很不喜歡這種球，只是目前仍由人類主審做最後裁決。

此外大聯盟還有更多實驗，大西洋聯盟今日頒布了4項試行新規則：

1. 投手的腳必須離開投手板才能牽制。

2. 兩好球又短打界外(原視同三振)可以免死1次。

3. 放寬打者收棒判定(check swing)。

4. 投手暴投時，打者可以直接盜一壘。

第一項讓投手的牽制更加不便，他不能轉個身就牽制，必須退一步離開投手板。第二項是鼓勵觸擊，雖然增加國聯投手打擊建功的機會，實際上是給投手丘施加更多壓力，因為兩好球了也可能被快腿打者偷襲。第三項是打者出棒又緊急收棒時，本來是出棒過半就算好球，新規則實際放寬多少還不清楚。

第四項影響戰局最大，重懲那些愛飆球速而且控球很差的投手，經常發生捕逸的捕手也會受到考驗。以後連續暴投不僅會失分，還可能讓投手這半局都投不完。這些都是大聯盟要求的實驗，自然都是有利於打者的，因為大聯盟真的很不喜歡那些太厲害、球速超快的投手。大聯盟未來是否採用這些新規則，就要看大西洋聯盟試行的結果了。

(中時電子報)