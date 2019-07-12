暑假到了，來台北市立動物園走走！「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」7月9日（二）正式開放後，走在園區內經常可以聽到遊客們興奮地交流參觀後的心得。不過你知道為什麼熱帶雨林室內館又被稱作「穿山甲館Pangolin Dome」嗎？原來樓高24公尺的熱帶雨林室內館，是以台灣穿山甲意象為造型，尾巴的部分則向後延伸至原本的亞洲熱帶雨林區，獨一無二的建築外觀成動物園的新地標！陽光灑落時也好夢幻！

台北市立動物園穿山甲保育繁殖成果深受國際動物園界認可（詹德川攝）。

新落成的「熱帶雨林室內館新建工程」，造價近3.9億元，基地面積約1.5公頃，包含6個戶外展示區和1室內館舍，由葉世宗建築師事務所設計監造。高出地面24公尺的熱帶雨林室內館，是以台灣穿山甲意象來設計建物外觀，民眾每每開車行經高速公路木柵路段，遠遠便能看見似乎有一隻巨型穿山甲盤踞在園區內。這棟依極度頻危動物所設計的仿生綠建築，除了是動物園界的創舉，更早已獲得內政部認可的「黃金級」綠建築證書。

台北市立動物園新地標「穿山甲館」，是動物園界的創舉，獲得內政部認可的「黃金級」綠建築證書（紫晶數位有限公司攝）

藉由高層空間融合水域、及樹基、樹幹到樹冠層的沉浸式複合生態系展示，輔以倒木、樹藤、落葉等自然材質布置，營造與特定熱帶雨林一隅相似的生態場景，並推動共生種的混群教育展示，模擬自然法則進行經營管理，讓小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類等野生動物自在悠遊其中，展現活動、覓食或繁殖等自然行為。

走進「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」，定能為大家帶來嶄新的體驗（「巨嘴鳥」）。（台北市立動物園提供）

「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」四周及頂部皆以圍網向外隔離，可防止外界鳥禽進入，避免疫病傳染風險。雖然多數植栽仍然需要相當時間才能「長滿長好」，遊客參觀步道穿梭連結，先進入中層的夜行動物區，再由地下層的象魚池，逐漸向上繞行通往樹冠層，民眾隨機就會觀察到不同棲位的各種動、植物。

熱帶雨林室內館是以台灣穿山甲意象為造型，館舍的正面隔著主軸步道與大貓熊館相對，尾巴的部分則向後延伸至原本的亞洲熱帶雨林區（紫晶數位有限公司攝）

例如，地下層的水底隧道可以欣賞象魚、黑帝王魟、紅銀板等亞馬遜河大型魚類悠游於眼前。隧道另一側則展示屬於底棲性的中美洲慈鯛科魚類。熱帶喬木間，不經意會發現好奇的棉頭狷猴、或行動緩慢的二指樹獺，天氣好時，在步道上甚至有機會遇到優雅散步的大寶冠鳥或是青鸞喔！

在「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」的「尾部」，是另一個獨立的網籠，透過二樓室內賞鳥牆的設計概念（（紫晶數位有限公司攝）

在「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」的「尾部」，是另一個獨立的網籠，透過二樓室內賞鳥牆的設計概念，讓紅藍吸蜜鸚鵡、維多利亞冠鴿可以安心於棲木上休息或進食，或是自在地進出巢箱。一旁還有保育員精心打造的五星級「箭毒蛙房」，透過玻璃櫥窗就能觀察箭毒蛙的生活史。

台北市立動物園穿山甲保育繁殖成果深受國際動物園界認可（詹德川攝）。

此外，館內還有「動物廚房」、「野外工作站」等教育展示空間，讓民眾一窺保育員和研究人員幕後工作的實況…，忍不住要和大家分享的「亮點」實在太多了，一時片刻也說不完，敬請期待下回分曉，或是趁著暑期假間規劃一趟動物園之旅，相信走進「熱帶雨林室內館（穿山甲館）」，定能為大家帶來嶄新的體驗。

熱帶雨林室內館 (穿山甲館) 正式開幕 ！Welcome to Pangolin Dome 。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)