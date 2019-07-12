看來「大鬍子」哈登這下子不承認跟保羅關係陷入冰點都不行了！根據《ESPN》記者麥克馬洪12日爆料，火箭會跟雷霆達成保羅、韋斯布魯克兩大明星控衛互換東家的震撼交易，幕後都是哈登一手主導促成，因為他想跟韋少一起打球。

「據我所知，哈登是火箭跟雷霆達成這筆交易的推動力，」麥克馬洪說，「儘管哈登與韋斯布魯克是否適合搭檔存疑，畢竟兩人都很需要球權，但無論哈登或韋斯布魯克都希望兩人可以再次聯手，火箭也相信韋少可以幫助球隊變得更好。」

如果麥克馬洪這個爆料屬實，也就代表哈登已跟保羅之間早已陷入水火不容地步，畢竟兩人曾在上季西區準決賽G6賽後爆發激烈爭吵，甚至一路吵進休息室，就算火箭總管莫瑞，以及哈登、保羅兩人都曾公開否認，如今卻已間接證實。

莫瑞向來說謊成性的風格，也被外界放大解讀，畢竟自從上季結束後，莫瑞不只一次公開強調，火箭絕對不會把保羅交易出去，沒想到隨著哈登正式表態想跟韋斯布魯克一起打球，莫瑞馬上無視自己承諾，把保羅送到雷霆準備養老了。

(中時電子報)