PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜擁大批「韓家軍」，各家民調屢蟬聯冠軍，連續5次造勢活動也場場爆棚，甚至創下凱道40萬人與花蓮「後山紀錄」。在黨內外夾殺下，不僅聲勢屹立不搖，韓粉也不受影響；民進黨多次出擊，最終也反打自己。網友直言，韓這17年不是白熬的，僅一個「態度」，他就能獲得民心；韓能有今天，也是民進黨的不爭氣與傲慢所養出來。

網友在PTT論壇發《韓真的很強》一文，直言：「民進黨打農舍又打到自己，登革熱下水道柏油路也已經平息。從『世間情』以來，幾乎每件打韓都無功而返，即使黃捷質詢也只有短暫效應，民調迅速又名列前茅。」

該網友表示：「他很會鼓動熱情，他比所有政治人物肯聽，他比所有政治人物客氣，他沒有當官的官氣。他程度不好但是他有在學習，常常鬧笑話但是他有在改進。為什麼他可以？因為他熬了17年，他會很珍惜。不像有些黨國吃定選民，是什麼樣的執政傲慢，會講出不爽不要投？韓不用做得比柯P好比文燦好，韓不用比柯P清廉比柯P省，他只要肯聽基層的聲音，稍微做得比前任高雄市長好，他就會得到民心。」

不僅如此，發文網友進一步指出：「這就是庶民政治人物的威力，民進黨來自庶民，現在卻漸漸忘記。用了一堆不食人間煙火的覺青，被譏活在雲端還會生氣。民進黨不要小看韓總，他目前比你們都還接地氣，你以為他是草包，選完你就知道誰是草包。」並痛批：「民進黨自己不爭氣，以為自己穩贏，才會養出一個韓國瑜。不論你喜不喜歡，他是真的很強。」

(中時電子報)