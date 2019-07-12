南台南家扶中心與台南郵局合作，16日、17日兩天上午9時開始舉辦暑期助學特賣會，將在台南市5間郵局與家扶五妃工作站6地童時開跑，民眾可來撿便宜兼幫助經濟弱勢的學子。

南台南家扶中心每學期開學都會幫助經濟弱勢的學子繳學費，今年9月後，又是一波龐大的註冊費用，家扶將廠商與民眾捐贈的商品，趁暑假舉辦助學義賣活動。

特賣會今年增加許多不同以往的新品，包括面膜、安全帽、干貝醬、方塊酥、人氣果乾、蜜餞、安平蝦餅、即溶咖啡等等生活食品與商品。16日與17日上午9時至下午5時在台南市成功、永樂、大同、安南、原佃5間郵局，以及南台南家扶五妃工作站展開義賣活動。

南台南家扶中心李保良表示，過去一直有默默捐贈商品的民眾與廠商，今年許多新廠商又加入捐贈行列，為了協助貧弱學生持續求學不中斷，今年開學前預計要發出650萬元助學金。

南台南家扶中心表示，每個開學前夕，都是家扶人員拚命籌助學捐助款時期，今年要達到助學款項目標，同樣還需要社會熱心民眾大力幫忙，特賣會中許多商品都物超所值，台南郵局同意讓5間分局協助設攤，更方便民眾購物助學。

(中時 )