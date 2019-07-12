溫布頓今天上演男單準決賽，其中最受矚目莫過於約晚間10時登場的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）與「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）之戰，兩人合計擁有38座大滿貫金盃，也是相隔11年後，再次於溫網草地對決。

說到兩人2008年在全英俱樂部中央球場那場4小時48分鐘的5盤大戰，迄今仍是四大賽的經典之一，由於中間曾經被下雨打斷，從開打到結束其實耗時逾7小時，當納達爾以6比4、6比4、6比7（5）、6比7（8）、9比7勝出、生涯首度稱霸溫網時，當地時間已經超過晚上9時，還沒裝照明設備的球場都暗了。

11年過去，兩位體壇最成功的運動員，如今共有38座大滿貫冠軍，各自生涯總獎金都超過1億美元。納達爾是2008、2010年溫網冠軍，生涯對戰費爸取得24勝15敗優勢，包括四大賽10勝3敗。

然而，溫網仍是費爸的地盤，擁有破紀錄的8座男單冠軍，在此對戰也以2勝1敗占優。在2008年對戰落敗之前，2006、2007年可是費爸連續在決賽擊敗納達爾。

37歲的費爸是從1991年美網的康諾斯（Jimmy Connors）以來，打入四大賽4強的最高齡球員，這是他第13次打入溫網準決賽，以及四大賽的第45次。同時在8強逆轉擊敗錦織圭之役，他也成為首位在單個大滿貫累積百勝的男子球員，每一步都在譜寫紀錄。

費德勒本屆溫網到目前為止僅被破發過3次，發出42記愛司，果真寶刀未老，不過丟掉兩盤比納達爾多了1盤。33歲的納達爾則發出47記愛司、被破發4局，只是他在本屆溫網甚至還沒碰到種子球員，只有第2輪碰上澳洲壞小子基爾喬斯（Nick Kyrgios），費了番手腳才在4盤對抗中勝出。

費納上月在法網4強也曾聚首，結果納達爾以直落3大勝。轉戰溫網，草地絕對是費爸的地盤，但今年也是他連兩年策略性跳過紅土賽季、全力備戰溫網後，再一次接受完整賽季的考驗，體能可能會是一個問題。

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(中時電子報)