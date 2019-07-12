台中市西屯區青海路二段街道上，11日凌晨2時許，兩派人馬疑因金錢糾紛爆發衝突。（翻攝臉書社團《黑色豪門企業》）

疑為金錢糾紛，雙方談判大亂鬥，還有人持球棒狠砸汽車。（翻攝臉書社團《黑色豪門企業》）

台中市西屯區青海路二段街道上，11日凌晨2時許，兩派人馬疑因金錢糾紛爆發衝突，雙方大亂鬥，造成4人受傷，還持球棒猛力砸車，民眾在深夜聽到球棒敲打汽車的重擊聲，誤以為是槍響聲，緊急報案，台中市警察局第六分局偵查隊、西屯派出所獲報後立即展開調查，積極追查並掌握涉嫌人身分，於19小時內迅速將滋事屁孩查緝到案，依法嚴辦。

臉書不公開社團《黑色豪門企業》PO出11日發生在西屯區青海路上的一起糾紛案，影片中多輛汽車在路邊停成一排，兩派人馬下車後互相叫囂，疑為金錢糾紛，談判火氣愈來愈大，最後10人一言不合開戰互打，其中4人受傷，送醫後均無大礙。

台中市警察局第六分局偵查隊長吳柏羲表示，雙方在11日深夜因故發生糾紛，其中一方傷人損車後，隨即逃離現場，警方獲報到場除協助將傷者送醫外，也立即循線展開調查，迅速鎖定謝姓男子等人涉嫌，漏夜追查，11日晚上9時許，迅速將謝姓男子等人查獲到案，展現強勢打擊不法決心。

由於影片中傳出陣陣重擊聲，附近住戶誤以為有人開槍的槍響聲，吳柏羲指出，這起糾紛沒有人開槍，在現場也沒有發現彈殼，民眾所拍攝的影片，是球棒敲擊汽車引擎蓋的聲音，不是槍聲，雙方約談判，砸車的工具都是球棒。

警方表示，這起深夜糾紛有10人涉案，目前有4人已到案，街頭糾紛的原因正深入調查，釐清原因，也呼籲使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )