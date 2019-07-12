時代力量黨主席邱顯智在美國訪問時表示，台北市長柯文哲提出的「兩岸一家親」論述與時力立場不符，黨內有共識不在2020大選支持兩岸一家親、態度親中的候選人。不過，柯今受訪時強調「台灣維持平衡才是最佳戰略」，更自詡自己今年走訪美國、日本、大陸，證明「能與三方溝通、可以被信任、可以合作」這件事是可能的，而他也認為，目前藍綠各壓一邊（指美國或大陸）的做法，不見得是最好的。

傳出邱顯智因不認同柯文哲兩岸立場，將提出用黨紀約束黨內公職，2020不得支持柯文哲；邱昨天受訪時進一步表示，對柯文哲在兩岸的論述有疑慮，盼柯說清楚，時力也不會支持認同兩岸一家親的總統候選人。

對此，柯文哲今表示，自己不算親中，但中美這麼大的壓力之下，其實台灣維持平衡才是最佳戰略。他以自己今年出訪為例，自詡訪美、訪日、訪陸的行程證明一件事，「可以跟三方溝通、都可以被接受、都可以被信任，（這件事）證明是可以的。」在都可以溝通、都可以被信任、都可以合作、被接受的條件下怎麼做，那是另一回事，但至少證明這是可能的、可以的。

柯文哲直言，台灣本來就是小小的地方，我們也不可能說完全以小搏大，這很困難，不管是新加坡、日本，可以給我們很多啟示；夾在中美之間，日本壓力比我們更大，因為它size比我們大，看看日本怎麼做、新加坡怎麼做，再想想看台灣應該怎麼做，「我對於不管藍綠，各壓一邊，如果用日本、新加坡當參考點來看，目前這種極端主張都不見得是最好的。」

媒體追問，親中與友中的差別？柯文哲說，友中就是保持微笑啊，親中是不知道裡面做什麼；他認為，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，大小聲沒好處，該做的事情做，何必大聲小聲，該準備還是準備，可是每天逞口舌之快沒有意義啊！

(中時 )